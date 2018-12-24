Движение в центре Москвы перекроют из-за елки в Кремле

Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле

Столичных водителей предупредили о перекрытии движения в среду, 26 декабря. Ограничения связаны с проведением общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце, сообщает телеканал Москва 24.

С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда.

Первое праздничное представление в стенах Кремля состоится уже 24 декабря. А 26-го числа школьники со всей страны приедут на президентскую елку.

По прогнозам специалистов Центра организации дорожного движения, в день кремлевской елки ожидается пик заторов. Загруженность дорог объяснили тем, что детей необходимо безопасно доставить на место.

Ранее пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что елку на Соборной площади украсили более двух тысяч игрушек. Наряжать праздничное дерево помогали воспитанники школы олимпийского резерва по хоккею. Вместе с оформителями они повесили на елку гирлянды, а также фигурки лошадок, крендельков и птиц.