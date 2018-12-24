Более двух тысяч игрушек украсили главную елку страны

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади Кремля, украсили свыше двух тысяч игрушек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Наряд в ретро-стиле "Зимний лес" дополнили гирлянды, длина которых составила 1,5 километра. По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, праздничное дерево украсили игрушками, которые обычно хранят в старинных сундучках. В их числе – фигурки лошадок, крендельков и птиц. Готовить ель к праздникам помогали воспитанники школы олимпийского резерва по хоккею.

Елку срубили 16 декабря в районе деревни Еремино в Щелковском районе Московской области. Высота столетнего дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров.

Установка ели состоялась 19 декабря. В столицу ее доставил специальный автопоезд. Дерево торжественно ввезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для автотранспорта.