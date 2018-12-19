Столетнюю ель начали устанавливать на Соборной площади Кремля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Установка и украшение главной новогодней елки страны началась на Соборной площади Кремля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента страны Елену Крылову.

Она отметила, что первое праздничное представление в кремлевских стенах запланировано на 24 декабря. А уже 26 числа школьники со всей страны приедут на президентскую елку.

Ель для Соборной площади привезли из Щелковского района Московской области. Высота столетнего дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола равен 60 сантиметрам.

В Кремль главную елку страны привезли утром 19 декабря. В столицу ее доставил специальный автопоезд. Дерево торжественно ввезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для автотранспорта.

Ель срубили в минувшее воскресенье возле деревни Еремино. В процессе церемонии перевозки дерева в Кремль в Москве проходили театрализованное представление и новогодняя ярмарка.

