Главную елку страны привезли в Кремль

В столицу ее привез специальный автопоезд. Новогоднее дерево торжественно ввезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для автотранспорта. Ель установят на Соборной площади Кремля.
Специальная комиссия несколько недель осматривает подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирают главную, а оставшиеся становятся дублерами.
Наряд для главной ели страны в этом году подобран в стиле "Зимний лес". Ее украсят несколькими тысячами игрушек и километром гирлянд.
Привезенную ель срубили 16 декабря возле деревни Еремино Щелковского района Московской области. Это 100-летнее дерево высотой 27 метров и диаметром ствола 60 сантиметров. В процессе церемонии перевозки ели в Кремль в Москве проходили театрализованное представление и новогодняя ярмарка.
В столицу на Соборную площадь везут главную елку страны
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