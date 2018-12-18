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18 декабря, 21:55

Главную елку страны привезли в Кремль

общество Новый год

18 декабря, 21:55

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Главную елку страны доставили в Кремль.

В столицу ее привез специальный автопоезд. Новогоднее дерево торжественно ввезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для автотранспорта. Ель установят на Соборной площади Кремля.

Специальная комиссия несколько недель осматривает подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирают главную, а оставшиеся становятся дублерами.

Наряд для главной ели страны в этом году подобран в стиле "Зимний лес". Ее украсят несколькими тысячами игрушек и километром гирлянд.

Привезенную ель срубили 16 декабря возле деревни Еремино Щелковского района Московской области. Это 100-летнее дерево высотой 27 метров и диаметром ствола 60 сантиметров. В процессе церемонии перевозки ели в Кремль в Москве проходили театрализованное представление и новогодняя ярмарка.

В столицу на Соборную площадь везут главную елку страны

общество Новый год

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