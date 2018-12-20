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13:26

Пик заторов ожидается в день Кремлевской елки

транспорт дороги Новый год

13:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Загруженность столичных дорог может достигнуть 10 баллов 26 декабря. В этот день пройдет Кремлевская елка, на которую приедут дети со всей страны, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Он подчеркнул, что в день проведения главной елки России в Москве всегда наблюдаются заторы. Это связано с тем, что детей необходимо безопасно доставить на место. "Будем прикладывать всевозможные усилия с ГИБДД, так как дети должны безопасно доехать и безопасно уехать", – отметил Юрьев.

По его словам, количество автомобилей на улицах города выросло раньше прогнозируемых дат. Руководитель ЦОДД объяснил это большим количеством людей, желающих попасть в центр во время фестиваля "Путешествие в Рождество". Ожидается, что труднее всего по столичным магистралям будет проехать 28 и 29 декабря.

На президентской елке детям дети из всех федеральных округов России, а также из Абхазии и Южной Осетии покажут представление "Тайны планеты Земля". Ребята приедут в Москву 24 декабря. На Курском вокзале их встретят полицейские, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, которые напомнят о правилах безопасности на железной дороге.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января в городе будут работать 78 площадок, где пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов.

транспорт дороги Новый год

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