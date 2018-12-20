Пик заторов ожидается в день Кремлевской елки

Загруженность столичных дорог может достигнуть 10 баллов 26 декабря. В этот день пройдет Кремлевская елка, на которую приедут дети со всей страны, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
Он подчеркнул, что в день проведения главной елки России в Москве всегда наблюдаются заторы. Это связано с тем, что детей необходимо безопасно доставить на место. "Будем прикладывать всевозможные усилия с ГИБДД, так как дети должны безопасно доехать и безопасно уехать", – отметил Юрьев.
По его словам, количество автомобилей на улицах города выросло раньше прогнозируемых дат. Руководитель ЦОДД объяснил это большим количеством людей, желающих попасть в центр во время фестиваля "Путешествие в Рождество". Ожидается, что труднее всего по столичным магистралям будет проехать 28 и 29 декабря.
На президентской елке детям дети из всех федеральных округов России, а также из Абхазии и Южной Осетии покажут представление "Тайны планеты Земля". Ребята приедут в Москву 24 декабря. На Курском вокзале их встретят полицейские, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, которые напомнят о правилах безопасности на железной дороге.
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января в городе будут работать 78 площадок, где пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.