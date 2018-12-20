Дед Мороз и Снегурочка расскажут детям о безопасности на железной дороге

Сотрудники управления МВД на транспорте примут участие в акции "Полицейский Дед Мороз". В костюмах зимнего волшебника и его внучки Снегурочки они встретят детей, прибывших в столицу на новогоднюю елку, и расскажут им об основах безопасного поведения на железной дороге, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что первая организованная группа школьников 24 декабря приедет на Курский вокзал. Специально для них Дед Мороз и Снегурочка устроят небольшое представление с викторинами и конкурсами. Они вручат ребятам памятки об основах безопасного поведения на железной дороге. Затем полицейские займутся праздничным патрулированием поездов.
В рамках акции сотрудники ведомства также выйдут на перегоны железной дороги, где чаще всего происходят несчастные случаи. Речь идет о так называемых "народных тропах". Полицейские напомнят пассажирам о безопасном поведении на железной дороге.
Во время новогодних праздников помнить о безопасности стоит и тем, кто придет смотреть на фейерверки. По данным МЧС, в столице откроются 92 точки для запуска пиротехники. За безопасностью будут следить более 500 спасателей 700 добровольцев и 18 единиц пожарно-спасательной техники.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.