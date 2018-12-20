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13:09

Дед Мороз и Снегурочка расскажут детям о безопасности на железной дороге

транспорт безопасность

13:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники управления МВД на транспорте примут участие в акции "Полицейский Дед Мороз". В костюмах зимнего волшебника и его внучки Снегурочки они встретят детей, прибывших в столицу на новогоднюю елку, и расскажут им об основах безопасного поведения на железной дороге, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что первая организованная группа школьников 24 декабря приедет на Курский вокзал. Специально для них Дед Мороз и Снегурочка устроят небольшое представление с викторинами и конкурсами. Они вручат ребятам памятки об основах безопасного поведения на железной дороге. Затем полицейские займутся праздничным патрулированием поездов.

В рамках акции сотрудники ведомства также выйдут на перегоны железной дороги, где чаще всего происходят несчастные случаи. Речь идет о так называемых "народных тропах". Полицейские напомнят пассажирам о безопасном поведении на железной дороге.

Во время новогодних праздников помнить о безопасности стоит и тем, кто придет смотреть на фейерверки. По данным МЧС, в столице откроются 92 точки для запуска пиротехники. За безопасностью будут следить более 500 спасателей 700 добровольцев и 18 единиц пожарно-спасательной техники.

транспорт безопасность

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