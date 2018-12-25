Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новогоднюю ночь температура в Москве опустится до минус 7 градусов, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на представителей центра погоды "Фобос".

"В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег, температура в пределах минус трех – минус семи градусов", – рассказали синоптики.

По прогнозам метеорологов, снег, который начался в Москве в понедельник, 24 декабря, будет идти до конца года. При этом температура в столице будет укладываться в рамки климатическом нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода, которая установится в Москве в новогоднюю ночь, позволит горожанам покататься на санках и покувыркаться в снегу.

При этом ситуацию с температурой воздуха представитель Гидрометцентра назвал неустойчивой. По данным прогнозов с множеством оценок, в новогоднюю ночь столбики термометров могут показать от нуля до минус 18 градусов. Наиболее вероятным сценарием Вильфанд назвал похолодание до 10 градусов. Он также не исключил осадки, однако не уточнил, будет ли снегопад интенсивным.

Большое количество снега, а также предновогодний ажиотаж привели к тому, что заторы на столичных дорогах приблизились к пиковым отметкам. Специалисты советуют москвичам выезжать из дома заранее, а лучше пересесть на общественный транспорт. Водителей также предупредили о перекрытии движения 26 декабря из-за проведения общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце.

С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда. По прогнозам специалистов ЦОДД, в день кремлевской елки ожидается пик заторов. Загруженность дорог объяснили тем, что детей необходимо безопасно доставить на место.

Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь.

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 31 декабря по 8 января. Это касается всех улиц с платной парковкой, в том числе и попадающих с 15 декабря под действие новых правил оплаты.