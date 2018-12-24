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10:37

Снег в Москве будет идти до конца года

общество погода

10:37

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Снег в Москве будет идти до конца года, утверждают синоптики. При этом температура в столице будет укладываться в рамки климатическом нормы. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Вся наступившая неделя у нас будет снежной, снег будет идти практически ежедневно, то усиливаясь, то ослабевая, так что к Новому году мы без снега не останемся. Температурный режим достаточно зимний – показатели будут укладываться в рамки климатическом нормы. Преобладающий фон ночных температур – -7...-12 градусов, днем в районе -4...-9 градусов", – сказали в центре погоды, передает Агентство "Москва".

Специалисты также отметили, что самой холодной ночью недели станет ночь на среду, 26 декабря. В этот день температура в столичном регионе опустится до -9...-14 градусов. А самым теплым днем может стать суббота. К вечеру 29 декабря столбики термометров могут подняться до -2...-3 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, москвичей ждет умеренно морозный Новый год.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада, который пройдет в столичном регионе в понедельник, сугробы в городе вырастут почти до 30 сантиметров.

Также отмечалось, что в начале недели москвичей ждет снежная и умеренно морозная погода. Циклон с юга продолжит забрасывать в столичный регион массивы снеговых туч, а благодаря северо-восточному ветру рост температуры будет сдерживаться.

По данным специалистов, в понедельник, 24 декабря, максимальная температура в городе составит -6...-8. Атмосферное давление почти не будет меняться и составит 740 миллиметров ртутного столба.

общество погода

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