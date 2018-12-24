Сугробы в Москве вырастут почти до 30 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Из-за снегопада, который пройдет в столичном регионе в понедельник, сугробы в городе вырастут почти до 30 сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Ожидаемое количество осадков – около пяти миллиметров, сугробы вырастут до 27–29 сантиметров, что соответствует климатической норме последней декады января", – говорится в сообщении метеорологов.

Также отмечается, что в начале недели москвичей ждет снежная и умеренно морозная погода. Циклон с юга продолжит забрасывать в столичный регион массивы снеговых туч, а благодаря северо-восточному ветру рост температуры будет сдерживаться.

По данным специалистов, максимальная температура в городе составит -6...-8. Атмосферное давление почти не будет меняться и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Из-за возможной метели столичных автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за возможной метели.

В Москве продолжит работать снегоуборочная техника, улицы чистят около 800 единиц. Также дороги будут обрабатывать средствами против гололедицы.

В ГУ МЧС по Москве предупредили о снежных заносах, метели и гололедице. По вопросам уборки снега горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 и обратиться на портал "Наш город".