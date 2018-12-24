Автолюбителей призвали быть осторожными на дорогах из-за возможной метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Столичных автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за возможной метели. Предупреждение опубликовано на странице транспортного комплекса Москвы в Twitter.
"В городе -9 градусов, идет снег, днем температура почти не изменится. Движение оценивается в 2 балла. Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.
Доброе утро! В городе -9 С,🌨️ идет снег, днем температура почти не изменится. Движение оценивается в 2 балла. Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны! #погода#Москва
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие сутки сугробы вырастут до 30 сантиметров. В Москве продолжит работать снегоуборочная техника, улицы чистят около 800 единиц. Также дороги будут обрабатывать средствами против гололедицы.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 24 декабря
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.