Автолюбителей призвали быть осторожными на дорогах из-за возможной метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Столичных автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за возможной метели. Предупреждение опубликовано на странице транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"В городе -9 градусов, идет снег, днем температура почти не изменится. Движение оценивается в 2 балла. Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

Доброе утро! В городе -9 С,🌨️ идет снег, днем температура почти не изменится. Движение оценивается в 2 балла. Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны! #погода #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 24 декабря 2018 г.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие сутки сугробы вырастут до 30 сантиметров. В Москве продолжит работать снегоуборочная техника, улицы чистят около 800 единиц. Также дороги будут обрабатывать средствами против гололедицы.