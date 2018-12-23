Снег и гололедица ждут москвичей в понедельник

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник в столичном регионе сохранится облачная погода, пройдет снег. Местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура в Москве опустится до -5... -7 градусов, по области похолодает до -10. Днем столбики термометров также покажут -5... -7 градусов.

Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

В дальнейшем в столице еще немного похолодает. К середине недели средняя температура составит 8 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки сугробы вырастут до 30 сантиметров. В городе продолжает работать снегоуборочная техника, сейчас улицы чистят около 800 единиц. Дороги обрабатывают средствами против гололеда.