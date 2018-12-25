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13:02

Вильфанд посоветовал москвичам кувыркаться в снегу на Новый год

общество погода

13:02

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Погода, которая установится в Москве в новогоднюю ночь, позволит горожанам покататься на санках и покувыркаться в снегу. В этом уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

По его словам, морозов до 20 градусов в столице и области не ожидается. Помимо этого, уже сейчас высота снежного покрова превышает многолетние значения почти в 1,5 раза.

"В новогоднюю ночь будет снежно, и снег будет покрывать землю очень мощно – можно бабы снежные лепить, можно на санках кататься, веселиться и кувыркаться", –
сказал Вильфанд, напомнив, что в прошлом году в праздничную ночь на земле не было ни одного миллиметра снега.

При этом ситуацию с температурой воздуха представитель Гидрометцентра назвал неустойчивой. По данным прогнозов с множеством оценок, в новогоднюю ночь столбики термометров могут показать от нуля до минус 18 градусов. Наиболее вероятным сценарием Вильфанд назвал похолодание до 10 градусов. Он также не исключил осадки, однако не смог пояснить, будет ли снегопад интенсивным.

Ранее в столице прошел затяжной снегопад, после которого высота сугробов на улицах достигла 29 сантиметров. По словам метеорологов, прирост осадков составил 13% месячной нормы.

В связи с погодными условиями сотрудники Центра организации дорожного движения рекомендовали москвичам отказаться от личного авто в пользу общественного транспорта.

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общество погода

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