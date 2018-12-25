Москвичей попросили отказаться от машин

Московских автомобилистов попросили отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный из-за возможных пробок в центре города.
"Если поедете днем в центр, то вот вам наш совет – только на метро. Приоритет на дороге сегодня у детей, которые поедут на Кремлевскую елку. Для их безопасности в городе будут введены временные ограничения", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.
Также отмечается, что около 8 тысяч единиц спецтехники убирают город от снега. "Коммунальные службы продолжают чистить дороги от снега. В связи с этим дорожная ситуация в течение дня будет напряженной. Вечерний пик будет растянут по времени. В Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок. Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается снегопад, что также негативно может отразиться на дорожно-транспортной обстановке", – добавили в ведомстве.
Ранее водителей предупредили о перекрытии движения 26 декабря из-за проведения общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце.
С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда.
По прогнозам специалистов ЦОДД, в день кремлевской елки ожидается пик заторов. Загруженность дорог объяснили тем, что детей необходимо безопасно доставить на место.
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