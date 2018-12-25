Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:31

Высота сугробов в Москве выросла до 29 сантиметров

общество погода

10:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прошедший в столице снегопад привел к увеличению высоты сугробов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на московское метеобюро.

К утру 25 декабря специалисты базовой метеостанции на ВДНХ отметили прирост семи миллиметров осадков в эквиваленте воды. Это составляет 13% от месячной нормы.

"За последние сутки высота снежного покрова выросла с 24 до 29 сантиметров, что стало максимальным значением нынешней зимы", – подчеркнули в метеобюро.

Метеорологи отмечают, что в течение дня температура составит от семи до девяти градусов ниже нуля. При этом снегопад не будет таким интенсивным, как накануне.

Тем временем в Центре организации дорожного движения призвали горожан отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Это связано с погодными условиями и усилением предновогоднего траффика. По словам специалистов, вечером на дорогах будет много машин.

Ранее синоптики пообещали жителям столичного региона 12-градусные морозы и повышение атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба. На колебания атмосферного давления могут негативно отреагировать метеозависимые горожане и те, кто перенес сосудистые кризы. Проблемы с самочувствием также могут возникнуть у гипертоников и гипотоников.

"Утро": облачная погода ожидается в столице 25 декабря

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика