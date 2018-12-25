Небольшой снег и 12-градусные морозы придут в Москву во вторник

Слабый снег будет кружить на московских улицах 25 декабря. По данным портала "Метеоновости", столбики термометров покажут 12 градусов ниже нуля.
Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. В течение дня в столице будет от девяти до семи градусов мороза, а в области – от 12 до семи градусов ниже нуля. "Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%", – отмечают метеорологи.
На колебания атмосферного давления могут негативно отреагировать метеозависимые горожане и те, кто перенес сосудистые кризы. Проблемы с самочувствием могут возникнуть у гипертоников и гипотоников, а также у людей с вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, собственным неустойчивым артериальным давлением.
Ранее специалисты Гидрометцентра пообещали москвичам, что снег будет идти всю неделю. Самым теплым днем недели, по прогнозам синоптиков, может стать суббота. К вечеру 29 декабря столбики термометров могут подняться до -2...-3 градусов.
"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей до конца года
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