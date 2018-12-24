Мороз крепчает. Синоптики рассказали о погоде во вторник

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Снег в столичном регионе продолжит идти всю последнюю неделю декабря. Будет облачно и морозно, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на вторник температура составит -10... -12 градусов, по области похолодает до -14. Днем – -7... -9, в регионе – от -7 до -12 градусов.

Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

В среду и четверг сохранится аналогичная погода. Атмосферное давление упадет до отметки в 739 миллиметров ртутного столба.

Самым теплым днем недели, по прогнозам синоптиков, может стать суббота. К вечеру 29 декабря столбики термометров могут подняться до -2...-3 градусов. Также стало известно, что москвичей ждет умеренно морозный Новый год.

ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам тщательнее планировать маршруты, и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Осложнения на дорогах вызваны предновогодним ажиотажем. По прогнозам ЦОДД, в день кремлевской елки – 26 декабря – ожидается пик заторов. Это связано с тем, что автобусы с детьми приедут в центр города.