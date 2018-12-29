Монтаж новогодних инсталляций начался на Тверской

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Начался монтаж 90 новогодних арт-объектов на Тверской улице. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Улицу, которая станет одной из главных праздничных площадок города, украсят космическая елка, напечатанные на 3D-принтере герои мультфильма "Ну, погоди!" и пятиметровый диско-шар. С 31 декабря по 2 января Тверская станет пешеходной.

Темой гуляний на Тверской улице в этом году стал "Новый год моего детства". Поэтому культурную программу и оформление посвятят истории и традициям праздника в разные десятилетия, начиная с 1950-х годов до наших дней.

Четыре площадки, на которых можно будет попробовать блюда советской кухни, развернутся от Козицкого переулка до Манежной площади, а также на улицах Моховая, Охотный Ряд и в Театральном проезде. В тематических зонах появятся семиметровые живые ели с уникальным дизайном.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 13 января. Его гостей ожидают десятки выступлений, мастер-классов и спортивных мероприятий. В частности, москвичи и туристы смогут познакомиться с историческими персонажами, которые будут жать их сразу на трех площадках.

