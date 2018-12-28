Гости "Путешествия в Рождество" погуляют сквозь времена и страны

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историческими персонажами на трех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", передает Агентство "Москва".

"Специально к новогодним праздникам на фестивале "Путешествие в Рождество" появится три новые площадки спецпроекта агентства "Ратоборцы" – "РетроРождество", – говорится в сообщении оргкомитета городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На улице Варварка 31 декабря, 1 и 2 января появятся "поморская деревенька" и железнодорожный вокзал. Они будут выполнены в стили 100-летней давности.

В парке "Зарядье" можно будет встретить персонажей разных эпох. Чтобы максимально реалистично сделать декорации, в Москву приехали 280 реконструкторов из Дании, Франции, Испании, Англии и Венгрии.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 14 декабря по 13 января.

Для гостей подготовлена программа на время зимних каникул. С 1 по 8 января москвичей и гостей столицы ждут веселые развлечения, вкусные угощения, приятные подарки и много всего, что создает особую атмосферу праздника.

Фестиваль развернулся на площадях, скверах и парках столицы. Его гости могут покататься на коньках и с горок, посмотреть концерты и театральные постановки, попробовать согревающие рождественские угощения и напитки, принять участие в разнообразных мастер-классах.