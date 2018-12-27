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14:54

Борщ и плов: гостям "Путешествия в Рождество" предложат советскую кухню

досуг фестивали праздники Новый год

14:54

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Традиционные для СССР и России новогодние блюда предложат попробовать на Тверской улице с 31 декабря по 2 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" оформление главной улицы столицы посвятят истории и традициям празднования Нового года в разные десятилетия. Тематика декораций и мероприятий затронет период с 1950 годов и до наших дней.

Четыре тематических площадки развернутся от Козицкого переулка и до Манежной площади, а также на Театральном проезде, и улицах Моховая и Охотный ряд. Гостей фестиваля ждут работники восьми городских ресторанов. Они предложат москвичам и туристам "хиты советской праздничной кухни, в том числе в оригинальной авторской интерпретации поваров, а также гастрономические новинки".

В меню войдут бутерброды с жареной докторской колбасой, котлеты по-киевски, пельмени, узбекский плов, борщ с пампушками и другие блюда.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 13 января. На 78 площадках города можно посмотреть балеты на льду, спектакли, а также поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх.

Ранее сообщалось, что 7 января праздничные гуляния пройдут в 24 зонах отдыха. Например, в парке "Митино" можно будет прокатиться на санях, запряженных лошадьми, а в парке Победы гостям предложат отчеканить монету на память.

Как прошли первые дни фестиваля "Путешествие в Рождество"

досуг фестивали праздники Новый год

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