Москвичи должны иметь возможность посещать мероприятия в своем районе – Сергунина

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

До 13 января в столице проходит масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество". Одна из его особенностей в этом сезоне – большое количество окружных площадок, расположенных вне центральной части города. Чтобы посмотреть замечательные театральные постановки, послушать выступления музыкантов, поучаствовать в мастер-классах и приобрести новогодние сувениры, не нужно уезжать далеко от дома. Окружных площадок на фестивале – две трети от общего числа, сообщила вице-мэр Наталья Сергунина в интервью телеканалу "Москва 24" по итогам 2018 года.

"В этом году у нас — 78 площадок. Причем две трети из них расположены в округах. Это не умаляет ни в коей мере значимости центральных площадок, но мы считаем, что у москвичей должна быть возможность посещать высокого уровня мероприятия и в центре, и на площадках у дома", — сказала Наталья Сергунина.

Аудитория фестивалей цикла "Московские сезоны" год от года растет. В 2016-м их посещаемость достигла 58 млн человек, по итогам 2017-го — 62 млн, а к концу этого года ожидается уже 65 млн, сообщила заммэра.

На протяжении всего 2018 года основной темой городских уличных фестивалей был театр. Старт этой грандиозной театральной программе дал прошлогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". В нынешнем году "Путешествие" — тоже театральное. Ведь наступающий 2019-й объявлен в нашей стране Годом театра, отметила Сергунина.

"2019 год — Год театра. И мы, конечно, не могли это обойти. Например, [Российская национальная театральная премия и фестиваль – прим.ред.] "Золотая Маска" представит спектакли 50 региональных театральных коллективов", — рассказала вице-мэр.

Гостей "Путешествия в Рождество" ждут постановки ведущих театров страны — из Санкт-Петербурга, Перми, Ульяновска, Петрозаводска и многих других городов. Спектакли и интерактивные представления от самых разных участников, включая "Золотую Маску", можно посмотреть на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, на Тверском бульваре и Новом Арбате, на окружных площадках и в парках.

В общей сложности на фестивале пройдет более 1,5 тысячи спектаклей, мюзиклов и концертов, более 8 тысячи мастер-классов: от кулинарии до робототехники, от акварельной живописи до создания новогодних сувениров и открыток.