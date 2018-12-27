В 24 зонах отдыха пройдут праздничные гулянья 7 января

В Москве 7 января праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, пройдут в 24 зонах отдыха. В парках пройдут мастер-классы по созданию народных инструментов, уроки танцев и пение колядок, а также посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Праздничная программа запланирована в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Бабушкинском парке, парке Победы и других зонах отдыха.
На большинстве площадок гулянья начнутся в 13:00 и закончатся в 19:00.
"В парке "Митино", например, можно будет прокатиться на санях, запряженных лошадьми, а в парке Победы гостям предложат отчеканить монету на память", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
До 13 января в Москве проходит масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество". Одна из его особенностей в этом сезоне – большое количество окружных площадок, расположенных вне центральной части города. Чтобы посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов, поучаствовать в мастер-классах и приобрести новогодние сувениры, не нужно уезжать далеко от дома.
В общей сложности на фестивале пройдет более 1,5 тысячи спектаклей, мюзиклов и концертов, более 8 тысячи мастер-классов: от кулинарии до робототехники, от акварельной живописи до создания новогодних сувениров и открыток.
Как прошли первые дни фестиваля "Путешествие в Рождество"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.