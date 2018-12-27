В 24 зонах отдыха пройдут праздничные гулянья 7 января

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве 7 января праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, пройдут в 24 зонах отдыха. В парках пройдут мастер-классы по созданию народных инструментов, уроки танцев и пение колядок, а также посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Праздничная программа запланирована в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Бабушкинском парке, парке Победы и других зонах отдыха.

На большинстве площадок гулянья начнутся в 13:00 и закончатся в 19:00.

"В парке "Митино", например, можно будет прокатиться на санях, запряженных лошадьми, а в парке Победы гостям предложат отчеканить монету на память", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

До 13 января в Москве проходит масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество". Одна из его особенностей в этом сезоне – большое количество окружных площадок, расположенных вне центральной части города. Чтобы посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов, поучаствовать в мастер-классах и приобрести новогодние сувениры, не нужно уезжать далеко от дома.

В общей сложности на фестивале пройдет более 1,5 тысячи спектаклей, мюзиклов и концертов, более 8 тысячи мастер-классов: от кулинарии до робототехники, от акварельной живописи до создания новогодних сувениров и открыток.