Викторина к пятилетию МЦД началась в проекте "Активный гражданин"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участники выпуска "Большой викторины" проекта "Активный гражданин" ответят на восемь вопросов о работе МЦД и новейшем поезде в РФ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, москвичи проверят свою эрудицию и попытаются определить, какой из вокзалов является самым крупным среди всех станций МЦД. Также они узнают, сколько пассажиров ежедневно перевозят поезда МЦД внутри Москвы и на какой станции можно увидеть дом-флейту.

В каждом вопросе представлено пять возможных ответов и лишь один из них является верным. За правильные ответы начисляются баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов".

Также жители Москвы могут узнать больше интересных фактов из интервью с сотрудниками, работающими на МЦД. Интервью было подготовлено специально для нового выпуска "Большой викторины".

Так, сотрудник, управляющий электропоездом "Иволга 4.0", поделится своими знаниями о работе с современным видом транспорта. Ведущий специалист группы проектного развития службы МЦД расскажет, как разрабатывается навигация для станций и какие факторы учитываются при создании маршрутов.

За пять лет работы поезда МЦД перевезли более одного миллиарда пассажиров, став неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона. При этом диаметры продолжают развиваться.

В частности, идет реконструкция станций, которые превращаются в полноценные вокзалы. Примером может служить станция МЦД-1 Тестовская, которая в будущем станет крупнейшим городским вокзалом Москва-Сити.