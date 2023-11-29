Объем производства автотранспорта в Москве вырос более чем на 28%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по сентябрь объем производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в столице увеличился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице отрасль автомобилестроения представляют около 20 предприятий, где работают более восьми тысяч человек. За девять месяцев текущего года автотранспортные компании отгрузили продукции более чем на 75 миллиардов рублей.

Ефимов подчеркнул, что предприятия активно увеличивают объемы производства и выходят на новые рынки сбыта. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, заметил, что с января выпуск комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств увеличился на 115,1%, а кузовов, прицепов и полуприцепов – на 15,3%.

Ранее столичное правительство утвердило критерии присвоения предприятиям в области обрабатывающего производства статуса промышленного технопарка.

Промышленные технопарки должны будут отвечать нескольким требованиям. Одним из них является рациональное применение городской земли. Компании должны будут задействовать не менее 70% объектов капитального строительства.

Также объем инвестиций за последние пять лет должен составлять не менее 57,4 миллиона рублей на один гектар. Сотрудникам необходимо предоставлять заработную плату не менее средней по отрасли.

Инвестиции в столичную промышленность составили 400 млрд рублей в 2022 году