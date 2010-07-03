Вестибюли трех станций метро закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вестибюли трех станций Московского метрополитена закроют в выходные. Об этом сообщает Московский метрополитен на своей странице во "ВКонтакте".

"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6)", – говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам будет недоступна часть вестибюля станции "Студенческой". Ограничения связаны с проведением работ в турникетной зоне.

Станции, на которых закроют вестибюли, вернутся к привычному режиму работы 2 декабря с момента открытия. Узнать точное время запуска пассажиров на станцию можно на официальном сайте Московского метрополитена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства, вложенные в развитие столичной транспортной инфраструктуры, быстро окупаются. В частности, градоначальник отметил, что проект МЦД обошелся городу дешевле, чем метро по аналогичным маршрутам.

