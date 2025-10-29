Движение закрыли на участках внутренней стороны Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение закрыто на нескольких участках внутренней стороны Садового кольца. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Временные ограничения распространились на участки перед Новоарбатским тоннелем и проспектом Мира, а позднее – на внешнюю сторону Садового кольца перед проспектом Мира и Новоарбатский мост в сторону центра.

В связи с этим водителей призвали к внимательности при планировании своего маршрута.

Ранее московских автовладельцев предупредили об изменении схемы движения транспорта на внутренней стороне 92-го километра МКАД в районе владения 1. С 30 октября там будет закрыт съезд в целях уменьшения нагрузки на основную магистраль.

Вместе с тем до 14 января 2026 года движение автотранспорта будет ограничено на участках улицы Восточной из-за проведения ремонтных работ. Согласно корректировке, там перекроют 1–2 полосы и закроют парковку.