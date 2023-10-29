Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно ограничили. Об этом сообщается в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост удалось полностью восстановить на 18 дней раньше. Там запустили движение транспорта по четырем полосам.

По его словам, работа заняла менее трех месяцев. Специалисты демонтировали поврежденные пролеты. Для установки новых пролетов рабочие применили 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие им было необходимо свыше 360 тонн асфальтобетона.

В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры. Погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста