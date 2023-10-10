Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 10:27

Транспорт

Движение транспорта на Крымском мосту перекрыли для проведения работ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Крымский мост 10 октября закрыт для транспорта для проведения восстановительных мероприятий. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ", – говорится в сообщении.

О том, что днем во вторник Крымский мост временно перекроют, стало известно накануне.

Ранее восстановительные мероприятия на Крымском мосту осуществляли с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября.

До этого приостановка движения машин была 1 октября. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили

Читайте также

транспортрегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика