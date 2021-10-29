ГИБДД Москвы призвала мотоциклистов завершить сезон

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Управление ГИБДД города Москвы призвало мотоциклистов завершить сезон из-за погоды.

В Госавтоинспекции рассказали, что погода стала неустойчивой, поэтому передвигаться на мотоцикле рискованно. Инспекторы напомнили, что это может угрожать жизни и здоровью как самих мотоциклистов, так и других участников движения.

"С начала года на территории столицы зарегистрировано 679 дорожно-транспортных происшествий с участием указанной категории участников дорожного движения, в которых 32 человека погибли, 727 получили различные ранения", – говорится в сообщении.

В ГИБДД рассказали, что с января по октябрь было пресечено свыше 95 тысяч нарушений со стороны мотоциклистов.

Ранее стало известно, какие изменения могут ждать россиян, если примут новый Кодекс об административных правонарушениях. В проекте нового документа появился штраф за опасное вождение для лихачей на дорогах.

Под опасным вождением подразумевается неоднократное совершение одного или нескольких действий, заключающихся в отказе уступить дорогу водителю, пользующемуся преимуществом в движении.

