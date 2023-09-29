Минтранс исключил влияние ситуации с самолетами ГТЛК на перевозки за рубеж

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Ситуация с самолетами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не повлияет на выполнение российскими авиакомпаниями пассажирских перевозок за рубеж. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

"В настоящее время ГТЛК направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом – АО "ГТЛК", которые подтверждают право собственности на данные воздушные суда. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов для нивелирования всех возможных правовых рисков", – говорится в сообщении.

По информации Минтранса, самолеты ГТЛК, о которых идет речь в СМИ, составляют порядка 5% от всего числа воздушных судов РФ. Для выполнения международных авиарейсов компании могут использовать самолеты иностранного производства, которые находятся в собственности как у других лизинговых компаний, так и у самих перевозчиков.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что Минтранс совместно с Росавиацией и ГТЛК продолжает взаимодействовать по данному вопросу.

До этого СМИ, ссылаясь на источники в российских авиакомпаниях, сообщили о полученной от Росавиации телеграмме, в которой содержался призыв не использовать самолеты ГТЛК для полетов за рубеж. Подобные рекомендации были выданы ведомством на фоне высоких рисков ареста самолетов за границей.

В ГТЛК, в свою очередь, заявили, что риски вызваны тем, что авиакомпании до сих пор летают на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас начала процесс ликвидации. Источники СМИ отнесли к таким некоторые суда S7, "Аэрофлота", России", АТК, "Ямала" и "Авроры".

