В ГТЛК прокомментировали риски полетов на их самолетах за рубеж

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заранее предупредила авиакомпании о рисках пользования самолетов вне юрисдикции РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя ГТЛК.

"Мы ожидаем в скорейшее время заключения новых контрактов для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах", – добавил представитель компании.

По информации пресс-службы ГТЛК, риски ареста судов в ходе полетов за границу связаны с тем, что авиакомпании до сих пор летают на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас начала процесс ликвидации.

Ранее СМИ сообщали, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за рубеж из-за риска их ареста. Знакомый с ситуацией источник считает, что риски ареста Airbus и Boeing, принадлежащих ГТЛК, могут коснуться "Аэрофлота", "России", S7, АТК, "Ямала" и "Авроры". Всего таких самолетов примерно около 50.

С 2022 года ГТЛК находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Как сообщал гендиректор дочерней ГТЛК GTLK Europe Роман Лядов, в собственности зарубежных структур компании находятся 74 самолета. Из 37 "заблокированных" большинство размещались в Европе, еще 37 эксплуатировались российскими авиакомпаниями.

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