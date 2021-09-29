Более 90 тыс указателей установят в столичном метро к открытию 10 новых станций БКЛ

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К открытию десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в столичном метро обновят схемы и элементы навигации, всего планируется установить более 90 тысяч различных указателей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что во всех вагонах поездов и на колоннах экстренного вызова заменят схемы метро, а также обновят элементы навигации в вестибюлях и на платформах станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

"В этой навигации появятся новые станции Большой кольцевой линии. Мы обозначим места пересадок, пассажиры смогут заранее планировать свой маршрут, поездки станут быстрее и комфортнее", – отмечается в материале.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что десять станций БКЛ метро улучшат транспортную доступность для 1,4 миллиона человек. Чиновник отметил, что протяженность нового участка БКЛ составляет порядка 20 километров. По его словам, станциями смогут воспользоваться почти 420 тысяч человек, живущих в непосредственной близости от них.