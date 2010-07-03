Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

29 сентября, 20:55

Три билетные кассы Ленинградского направления ОЖД закроют с 1 октября

транспорт общество

29 сентября, 20:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Билетные кассы на трех станциях Ленинградского направления ОЖД закроют на зимний период с 1 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

Кассы закроют на остановочных пунктах Ямуга, Стреглово и Конаковский Мох. Такие меры предпримут из-за снижения пассажиропотока. Станции возобновят свою работу весной.

Пользующиеся данными платформами пассажиры смогут приобрести билеты без сбора за оформление у кассиров-контролеров, а также в автоматах, кассах на выход и в мобильном приложении "РЖД".

Ранее сообщалось, что с 1 октября автобусы коммерческих перевозчиков в Москве перейдут на зимнее расписание. Это делается для того, чтобы сократить интервалы движения и время ожидания автобусов пассажирами в холодное время года.

Читайте также

транспорт общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика