Три билетные кассы Ленинградского направления ОЖД закроют с 1 октября

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Билетные кассы на трех станциях Ленинградского направления ОЖД закроют на зимний период с 1 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

Кассы закроют на остановочных пунктах Ямуга, Стреглово и Конаковский Мох. Такие меры предпримут из-за снижения пассажиропотока. Станции возобновят свою работу весной.

Пользующиеся данными платформами пассажиры смогут приобрести билеты без сбора за оформление у кассиров-контролеров, а также в автоматах, кассах на выход и в мобильном приложении "РЖД".

Ранее сообщалось, что с 1 октября автобусы коммерческих перевозчиков в Москве перейдут на зимнее расписание. Это делается для того, чтобы сократить интервалы движения и время ожидания автобусов пассажирами в холодное время года.

