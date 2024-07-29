29 июля, 16:32Транспорт
В Москве пользователи аренды электросамокатов получили 95 тыс штрафов с начала сезона
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве с начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 95 тысяч штрафов от операторов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что 113 тысяч аккаунтов заблокировали.
"Движение в городе должно быть безопасным и комфортным для всех. Для этого ЦОДД следит за ситуацией на дорогах онлайн по камерам, а Госавтоинспекция Москвы проводит ежедневные рейды", – отметили в Дептрансе.
Отмечается, что операторы сервиса проката штрафуют за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду несовершеннолетними.
В ГД также предложили создать самокатно-патрульную службу. Как отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, в нижней палате парламента уже находится законопроект, который вводит штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков.
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