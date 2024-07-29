В Москве пользователи аренды электросамокатов получили 95 тыс штрафов с начала сезона

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве с начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 95 тысяч штрафов от операторов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что 113 тысяч аккаунтов заблокировали.

"Движение в городе должно быть безопасным и комфортным для всех. Для этого ЦОДД следит за ситуацией на дорогах онлайн по камерам, а Госавтоинспекция Москвы проводит ежедневные рейды", – отметили в Дептрансе.

Отмечается, что операторы сервиса проката штрафуют за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду несовершеннолетними.

В ГД также предложили создать самокатно-патрульную службу. Как отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, в нижней палате парламента уже находится законопроект, который вводит штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков.