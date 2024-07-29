Ряд улиц в районе Хамовники перекроют с 3 по 4 августа из-за ночного забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сразу несколько улиц и набережных будут заблокированы для проезда в районе Хамовники из-за проведения ночного забега. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Так, водители не смогут проехать в период с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа на аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной, а также с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа на Лужнецкой набережной и на Фрунзенской набережной.

Кроме того, на данных участках в период с 00:01 3 августа до окончания мероприятия нельзя будет припарковать машину.

В связи с введением временных ограничений в районе Хамовники жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательнее и планировать маршрут заранее.

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Недавно на 76 километре внутренней стороны МКАД в период с 22 июля до 30 октября ограничили движение транспорта из-за строительных работ. Так, движение будет закрыто на одной из шести полос от дома 11, строения 6, до дома 40, строения 4, по Левобережной улице.

