Две электрички задерживаются на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Две электрички задерживаются на Киевском направлении Московской железной дороги из-за остановки тепловоза на участке Толстопальцево – Крекшино. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Одиночный тепловоз остановился на участке в 14:50 по техническим причинам. В 15:15 он возобновил движение.
"В связи с этим в настоящее время в пути задержано два пригородных поезда: № 6157 Москва – Калуга на 45 минут и № 6425 Москва – Нара на 15 минут", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что МЖД принимает все меры для сокращения времени опоздания поездов.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метро завершился монтаж путей. По его словам, строительство восточного участка БКЛ осуществляется в максимальном темпе. На всех четырех станциях продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования.
Еще 100 электробусов могут поставить в Москву в 2022 году
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