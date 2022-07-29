Две электрички задерживаются на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две электрички задерживаются на Киевском направлении Московской железной дороги из-за остановки тепловоза на участке Толстопальцево – Крекшино. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Одиночный тепловоз остановился на участке в 14:50 по техническим причинам. В 15:15 он возобновил движение.

"В связи с этим в настоящее время в пути задержано два пригородных поезда: № 6157 Москва – Калуга на 45 минут и № 6425 Москва – Нара на 15 минут", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЖД принимает все меры для сокращения времени опоздания поездов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метро завершился монтаж путей. По его словам, строительство восточного участка БКЛ осуществляется в максимальном темпе. На всех четырех станциях продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования.

