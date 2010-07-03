Выход со станции метро "Спортивная" временно ограничили

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро временно доступен только для входа.

"Южный вестибюль станции "Спортивная" временно работает только на вход пассажиров. Для выхода, пожалуйста, пользуйтесь северным вестибюлем", – говорится в сообщении подземки в микроблоге в Twitter.

На находящемся рядом стадионе "Лужники" сегодня выступила группа Rammstein. Поклонники с ночи занимали место в очереди на концерт своих кумиров, некоторые провели в ожидании по 10 часов.

Европейский тур коллектива стартовал 27 мая в Германии. В пятницу, 2 августа, Rammstein ждут в Санкт-Петербурге.

По нескольким улицам около стадиона ограничили движение. Временно ликвидируют в этом районе и парковочные места.

На МЦК сократили интервал движения поездов. До 1:00 30 июля поезда будут курсировать каждые пять минут. В остальное время ожидание составит до десяти минут.