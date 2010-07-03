Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета. Видеозапись музыкант опубликовал в Instagram.

На кадрах видно, как музыкант сидит за штурвалом частного самолета, который направляется в Москву. Машина под управлением музыканта летела со скоростью 673 километра в час.

Концерт Rammstein пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 29 июля, а уже 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.

В мае текущего года группа выпустила новый альбом, названный в честь самой группы. В седьмую студийную пластинку коллектива вошли 11 композиции. Услышать их можно в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

Рок-группа Rammstein создана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. За прошедшие годы музыканты продали свыше 35 миллионов копий своих альбомов.

Особую известность группе принесли сценические выступления, сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Среди популярных хитов Rammstein – Mutter, Ich will и Feuer Frei.

