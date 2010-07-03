В "Лужниках" выступает группа Rammstein

Выступление группы Rammstein началось на столичном стадионе "Лужники", передает телеканал Москва 24.
Поклонники прорвали оцепление. Они с ночи занимали место в очереди на концерт своих кумиров. Некоторые провели в ожидании по 10 часов.
Европейский тур коллектива стартовал 27 мая в Германии. В пятницу, 2 августа, Rammstein ждут в Санкт-Петербурге.
По нескольким улицам рядом со стадионом ограничат движение. Временно ликвидируют в этом районе и парковочные места. Ограничения будут действовать с 22:00 понедельника и до завершения концерта на четырех участках.
На МЦК сократили интервал движения поездов. До 1:00 30 июля поезда будут курсировать каждые пять минут. В остальное время ожидание составит до десяти минут. Ограничения на вход и выход могут ввести по требованию полиции на станциях метро.
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