В "Лужниках" выступает группа Rammstein

В "Лужниках" началось выступление Rammstein

Выступление группы Rammstein началось на столичном стадионе "Лужники", передает телеканал Москва 24.

Поклонники прорвали оцепление. Они с ночи занимали место в очереди на концерт своих кумиров. Некоторые провели в ожидании по 10 часов.

Европейский тур коллектива стартовал 27 мая в Германии. В пятницу, 2 августа, Rammstein ждут в Санкт-Петербурге.

По нескольким улицам рядом со стадионом ограничат движение. Временно ликвидируют в этом районе и парковочные места. Ограничения будут действовать с 22:00 понедельника и до завершения концерта на четырех участках.

На МЦК сократили интервал движения поездов. До 1:00 30 июля поезда будут курсировать каждые пять минут. В остальное время ожидание составит до десяти минут. Ограничения на вход и выход могут ввести по требованию полиции на станциях метро.