Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Два варианта тематических билетов "Единый" выпустили в Москве ко Дню молодежи, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На них разместили мотивирующие слоганы: "Мечтай, учись, реализуй себя в молодежной столице России" и "Мечтай масштабно в молодежной столице России".

Найти новые "Единые" можно в кассах и автоматах по продаже билетов.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи. По его словам, молодость – это счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека. Он пожелал молодым людям крепкого здоровья, верных друзей и удачи.

Порядка 75 культурных площадок Москвы проведут мероприятия с 27 по 30 июня ко Дню молодежи. Программу подготовили парки, культурные центры, музеи и библиотеки в разных округах столицы.

Основная часть мероприятий запланирована на выходные, 29 и 30 июня. Для гостей и жителей Москвы проведут спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы, концерты, кинопоказы, встречи с писателями и режиссерами.