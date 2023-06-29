Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве с 1 июля по выходным не будут ходить трамваи к метро "Шоссе Энтузиастов" и в Новогиреево, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что с 1 июня трамвай № 36 будет курсировать от Метрогородка до метро "Семеновская". Далее от проследует по одностороннему кольцу через проспект Буденного, метро "Авиамоторная", "Лефортово", а также Госпитальную площадь. После он будет двигаться обратно в Метрогородок.

При этом трамвай № 37 работать не будет. А трамвай № 46 будет курсировать от Метрогородка до "Семеновской". После этого проследует по одностороннему кольцу через Госпитальную площадь, метро "Лефортово", "Авиамоторная" и по проспекту Буденного. Далее отправится обратно в Метрогородок.

В Дептрансе Москвы добавили, что вместо трамваев будет осуществлять перевозку пассажиров автобус № 037 от метро "Авиамоторная" до платформы Новогиреево.

По пятницам трамваи будут курсировать без ограничений до конца дня, отметили в ведомстве.

"Изменения – на время ремонта трамвайных путей на шоссе Энтузиастов. Также сохраняются изменения по выходным дням на Бауманской улице. По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам", – заключили в Дептрансе Москвы.

Ранее глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Олег Шахмарданов рассказал, что движение судов полностью возобновили по Москве-реке после приостановки 24 июня. Он добавил, что недавний запуск регулярного речного транспорта никак не повлиял на движение остальных судов.

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