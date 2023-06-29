12:53Транспорт
Поезд "Крым. Новороссия. Россия" запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый тематический поезд "Крым. Новороссия. Россия" запустили по Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Событие посвящено 240-летию с даты подписания манифеста Екатериной II о присоединении Крымского полуострова к Российской империи.
Поезд запустили совместно с Российским военно-историческим обществом, он будет курсировать по ветке в течение полугода.
"Во время поездок москвичи и гости столицы узнают о золотом веке Екатерины, первых русских городах в Крыму, о судьбах военачальников, поэтов и живописцев, связанных с полуостровом, и о многом другом", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее в столице начал курсировать тематический поезд к 100-летию московского спорта. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, состав будет ездить на Сокольнической линии в течение полугода. Поезда украсят портреты столичных спортсменов, а также их истории.
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