Поезд "Крым. Новороссия. Россия" запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый тематический поезд "Крым. Новороссия. Россия" запустили по Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Событие посвящено 240-летию с даты подписания манифеста Екатериной II о присоединении Крымского полуострова к Российской империи.

Поезд запустили совместно с Российским военно-историческим обществом, он будет курсировать по ветке в течение полугода.

"Во время поездок москвичи и гости столицы узнают о золотом веке Екатерины, первых русских городах в Крыму, о судьбах военачальников, поэтов и живописцев, связанных с полуостровом, и о многом другом", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее в столице начал курсировать тематический поезд к 100-летию московского спорта. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, состав будет ездить на Сокольнической линии в течение полугода. Поезда украсят портреты столичных спортсменов, а также их истории.