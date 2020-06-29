Названы условия возобновления международных ж/д перевозок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международные железнодорожные пассажирские перевозки между РФ и другими странами могут возобновиться в 2020 году, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Министр напомнил, что все поезда холдинга РЖД и других железных дорог, которые курсировали между Россией и рядом зарубежных стран, были отменены из-за пандемии.

По словам Дитриха, важно избежать всплеска заболеваемости, чтобы страны, куда россиянам разрешат выезжать в первую очередь, были сопоставимы с РФ по уровню риска заражения коронавирусом.

"Эти обстоятельства изучаются, как только будут какие-то решения по этому поводу, вы сразу узнаете", – заявил он.

При этом министр напомнил, что объемы международного пассажирского железнодорожного сообщения были не очень высоки.

Ранее были названы сроки возможного возобновления международного авиасообщения. Минтранс РФ выразил надежду на то, что сделать это можно будет в июле. При этом перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.

