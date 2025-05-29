29 мая, 08:47Транспорт
В России могут расширить привилегии спецтранспорта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минтранс РФ опубликовал проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), которым предлагает предоставить водителям план действий на случай приближения транспорта с включенными спецсигналами, передает "Коммерсант".
Согласно документу, водители при виде спецтранспорта обязаны будут перестроиться в другой ряд или принять иные меры, чтобы пропустить автомобиль. В настоящее время четкие планы отсутствуют. В ПДД указывается, что в подобной ситуации водитель должен уступить дорогу, однако это не обязывает к действиям.
Также при принятии изменений водителей обяжут разъезжаться перед "гражданскими" автомобилями, которые перевозят высокопоставленных лиц, а двигаться близко к таким машинам запретят. Кроме того, по нынешним правилам водители должны уступать дорогу колонне автомобилей во главе с машиной с цветографической схемой на борту и включенными красным и синим сигналами. Поправки предполагают сохранить требование и к автомобилям без спецраскраски, но с сигналами.
В ведомстве объяснили, что изменения помогут обеспечить безопасность объектов государственной охраны.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают расширение полномочий ГИБДД. Ведомству могут позволить аннулировать водительские права при выявлении медицинских противопоказаний во время обследования. Неявка водителя на дополнительное медицинское освидетельствование также станет основанием для аннулирования прав.
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