График работы центров обслуживания системы "Платон" изменится 12 июня

Фото: platon.ru

Пресс-служба системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон" предупредила о предстоящем изменении графика работы центров обслуживания, отмечает Агентство "Москва".

В связи с празднованием Дня России 12 июня график работы центров будет скорректирован.

Сообщается, что в этот день центр обслуживания на Ярославском шоссе в Москве работать не будет. Центр на юго-западе столицы, в поселке Сосенское, будет работать с 09:00 до 21:00.

Актуальный график работы всех 138 российских центров обслуживания опубликован на официальном сайте системы "Платон".