ЦОДД оценил московский трафик в 7 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил трафик в Москве в 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент средняя скорость на дорогах составляет 26 километров в час. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Русаковской до Савеловской эстакады, на внутренней стороне ТТК от Шмитовского проезда до улицы Сущевский Вал, а также на внутренней стороне Садового кольца возле Триумфальной площади.

При этом транспортные средства свободно проезжают по Рублевскому шоссе в обе стороны, а также по проспектам Маршала Жукова и Генерала Дорохова.

В департаменте напомнили, что на интенсивность движения влияют не только временные ограничения, небольшие аварии и погодные условия, но и увеличение количества автомобилей на дорогах в преддверии праздников, а также ремонтные работы.

При этом, согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", трафик в Москве составляет 8 баллов. Интенсивное движение фиксируется на вылетных магистралях, на участках внешней и внутренней сторон МКАД, ТТК и Садовом кольце. По предварительным оценкам, количество автомобилей на дорогах сократится к 20:00.

Москвичей ранее предупреждали о временном изменении схемы движения в центре и на юго-востоке Москвы 29 апреля и 3 мая в связи с подготовкой ко Дню Победы. С 16:30 до 19:00 будут перекрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади, а с 22:00 до окончания мероприятия не будет движения по ряду центральных набережных и улиц.

Кроме того, 29 апреля и 3 мая закроют для транспорта участки Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. Ограничения будут действовать с 22:30 до завершения мероприятия. С 23:30 не будет проезда на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта. Движение откроют лишь после окончания мероприятия. Автомобилистов попросили использовать городской транспорт для поездок по городу.

