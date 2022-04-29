Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП на путях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи №24, 37, 43 и 50 задерживаются на улице Красноказарменной в связи с аварией на путях, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"На улице Красноказарменная (в районе остановки "1-й Краснокурсантский проезд") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №24, 37, 43 и 50", – отмечается в сообщении.

В настоящее время маршруты трамваев временно изменены. В столичном Дептрансе попросили пассажиров быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что в столице появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова, а также позволит добраться от Комсомольской площади до Бульварного кольца в два раза быстрее, не спускаясь в метро.