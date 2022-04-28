Бесплатные автобусы до 14 столичных кладбищ запустят на Радоницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 3 мая запустят бесплатные автобусы до 14 кладбищ, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"3 мая, на Радоницу, запускаются бесплатные маршруты до 14 городских кладбищ", – говорится в сообщении.

Горожане смогут бесплатно доехать на автобусах до Домодедовского, Щербинского, Николо-Архангельского, Востряковского, Хованского, Митинского, Перепечинского и других кладбищ.



Ранее сообщалось, что столичные кладбища подготовили к массовым посещениям в дни весенних религиозных праздников. В частности, для уборки захоронений посетителям закупили более 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора и 18 тысяч кубометров песка. Воспользоваться можно будет и бесплатным хозяйственным инвентарем.

В дни религиозных праздников кладбища будут открыты с 08:00 до 19:00.

