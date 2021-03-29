На участке Арбатско-Покровской линии метро нет движения поездов

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На Арбатско-Покровской линии метро от станции "Киевская" до станции "Курская" нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. В ведомстве попросили пассажиров пользоваться другими центральными станциями метро и наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что на участке МЦД-2 между станцией Москва-Каланчевская и Курским вокзалом ограничат движение поездов. Изменения будут сохраняться 4 апреля 2021 года из-за проведения путевых работ. Работы проводятся перед запуском МЦД-4.

С 1 по 30 апреля, за исключением 4 апреля, от станции Каланчевская до Курского вокзала с 13:00 до 15:00 движение будет приостановлено, добавили железнодорожники. В это время продолжится укладка четвертого главного пути, устройство контактной сети и системы.