Nikkei: Mazda впервые почти за 30 лет сменила логотип

Фото: carscoops.com

Автомобильная компания Mazda впервые за 28 лет изменила свой логотип, пишет Nikkei.

Официально об этом еще не объявлено. Журналисты предположили, что представители компании смогут рассказать о смене логотипа позже, в рамках 105-й годовщины Mazda.

Новый дизайн откажется от трехмерного логотипа, так как такой рисунок лучше смотрится на цифровых источниках информации. Не исключено, что старое лого будет использоваться наряду с новым, в зависимости от места их размещения.

Ранее ребрендинг провел маркетплейс "Яндекс Маркет", тогда к основным корпоративным цветам добавился красный. Кроме того, изменился визуальный стиль, лого и главная страница сайта. Ребрендинг коснулся и всех пунктов выдачи заказов.

