На Казанском направлении МЖД начали курсировать три новых поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три дополнительных современных состава вышли на Казанское направление МЖД по которому пройдет будущий третий Московский центральный диаметр. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В январе 2023-го еще три поезда ЭП2Д вышли на Казанское направление будущего D3, всего здесь курсируют уже 13 современных составов этой серии", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что новые поезда ходят по маршруту от Москвы до Коломны. Составы ЭП2Д отличает наличие в вагонах Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки гаджетов, кондиционеров с системой обеззараживания воздуха, а также креплений под велосипеды и дополнительных поручней.

Ранее стало известно, что в декабре 2022 года столичный метрополитен получил для Большой кольцевой линии 48 новых вагонов "Москва-2020". В настоящее время в московской подземке ходят более 100 составов этого типа.



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